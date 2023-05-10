Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'yi milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmak istiyoruz. Bunu başarmamız, demokrasimiz üzerindeki son bulutlarında dağılması anlamına gelecektir. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedeflerinden biri bu olacaktır. Seçimlerin ardından bu konuyu hem milletimizin hem meclisimizin gündemine tekrar taşıyacağız" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika