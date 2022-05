Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yaptırım uygulayanların NATO'ya girmelerine 'evet' demeyiz - Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili, "Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz. Çünkü NATO, o zaman güvenlik örgütü olmaktan çıkar, teröristlerin orada temsilcilerinin yoğunlaştığı bir yer haline gelir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile ikili anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'den Türkiye'ye 17 yıl aradan sonra yapılan bu tarihi ziyaretle iki ülke arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kazandırıldığını söyleyerek, "Cezayir Halk Cumhuriyetinin bağımsızlığının 60'ıncı yılını bu vesileyle tebrik ediyorum. Bu sene aynı zamanda, diplomatik ilişkilerimizin kuruşunun 60'ıncı yılına tekabül ediyor. İki dost ülke olarak 500 yıl öncesine uzanan ortak bir maziyi paylaşıyoruz. İkili ilişkilerimizi yeni bir zemine taşıyan yüksek düzeyli iş birliğimizin kuruluşunu 2020 yılında Cezayir'e yaptığım ziyaret sırasında kararlaştırmıştık. İlk toplantımızı gerçekleştirmek, bugüne nasip oldu. İş birliğimizi daha da ileriye taşıma kararlılığımızı karşılıklı olarak bir kez daha teyit ettik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin soru üzerine ise "Her iki ülke ile ilgili de çok açık net samimi bir şeyi söylemem lazım. Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık ve net bir tavrı söz konusu değil. Kaldı ki bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı kalkıp 'biz karşıyız' deseler bile ki tam aksine teslim etmeleri gereken bazı teröristlerle ilgili teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Teslim edeceklerini dahi söyleseler biz şuna inanıyoruz; 'Bir delikten iki kez Müslüman sokulmaz.' Daha önce Yunanistan NATO'dan çıkmıştı o dönemin yönetimi tekrar Yunanistan'ın NATO'ya girmesini sağladı. Milletime sesleniyorum. Peki NATO'nun en önde gelen ülkeleri Yunanistan'a her türlü desteği veriyor mu, veriyor. Yunanistan'da üsler kuruyorlar. Biz bunlara nasıl inanacağız? İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi. Parlamentolarında teröristleri getirip, orada bunları konuşturuyorlar. Özel davetler çıkarıyorlar. Hatta hatta PKK yanlısı teröristler var, parlamentolarında. Biz bunların neyine güveneceğiz. Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş, bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz. Çünkü, NATO o zaman güvenlik örgütü olmaktan çıkar, teröristlerin orada temsilcilerinin yoğunlaştığı bir yer haline gelir. Buna 'evet' demek mümkün değil ve bir sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız" açıklamasında bulundu.