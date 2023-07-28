Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yakışır bir tesisi İstanbul'a kazandıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yakışır bir tesisi İstanbul'a kazandıracağız" "Kompleks 24 saat yaşayan bir merkez olarak spora hizmet edecek"Cumhurbaşkanı Erdoğan Basketbol Gelişim Merkezi şantiyesinde yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunuyor.