Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yakışır bir tesisi İstanbul'a kazandıracağız"
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yakışır bir tesisi İstanbul'a kazandıracağız" "Kompleks 24 saat yaşayan bir merkez olarak spora hizmet edecek"Cumhurbaşkanı Erdoğan Basketbol Gelişim Merkezi şantiyesinde yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'ye yakışır bir tesisi İstanbul'a kazandıracağız"
"Kompleks 24 saat yaşayan bir merkez olarak spora hizmet edecek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Basketbol Gelişim Merkezi şantiyesinde yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye yakışır bir tesisi İstanbul'a kazandıracağız"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika