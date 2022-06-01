Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye parasıyla vermedikleri silahları ve teçhizatları terör örgütüne bilabedel aktaranlar hukuk devleti değil, terör... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye parasıyla vermedikleri silahları ve teçhizatları terör örgütüne bilabedel aktaranlar hukuk devleti değil, terör...
AA - İsmail Çimen - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye parasıyla vermedikleri silahları ve teçhizatları terör örgütüne bilabedel aktaranlar hukuk devleti değil, terör devleti sıfatını hak eder"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'ye parasıyla vermedikleri silahları ve teçhizatları terör örgütüne bilabedel aktaranlar hukuk devleti değil, terör devleti sıfatını hak eder"
AA / İsmail Çimen - Politika