Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye parasıyla vermedikleri silahları ve teçhizatları terör örgütüne bilabedel aktaranlar hukuk devleti değil, terör... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye parasıyla vermedikleri silahları ve teçhizatları terör örgütüne bilabedel aktaranlar hukuk devleti değil, terör...

AA - İsmail Çimen - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'ye parasıyla vermedikleri silahları ve teçhizatları terör örgütüne bilabedel aktaranlar hukuk devleti değil, terör...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye parasıyla vermedikleri silahları ve teçhizatları terör örgütüne bilabedel aktaranlar hukuk devleti değil, terör devleti sıfatını hak eder"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'ye parasıyla vermedikleri silahları ve teçhizatları terör örgütüne bilabedel aktaranlar hukuk devleti değil, terör devleti sıfatını hak eder"

AA / İsmail Çimen - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Terör Politika Haberler

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