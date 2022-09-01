Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye dair elle tutulur projeleri olmayanların boykot çağrısı, öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye dair elle tutulur projeleri olmayanların boykot çağrısı, öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan art niyetli bir girişimdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'ye dair elle tutulur projeleri olmayanların boykot çağrısı, öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan art niyetli bir girişimdir." Politika Kaynak: AA / Ferdi Türkten Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler

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