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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye dair elle tutulur projeleri olmayanların boykot çağrısı, öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'ye dair elle tutulur projeleri olmayanların boykot çağrısı, öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye dair elle tutulur projeleri olmayanların boykot çağrısı, öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan art niyetli bir girişimdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'ye dair elle tutulur projeleri olmayanların boykot çağrısı, öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan art niyetli bir girişimdir."

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler

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