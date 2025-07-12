Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye uzun acılı sancılı, gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı dün itibarıyla kapatmaya başlamıştır. Bugün unutmayalım, yeni bir gündür. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır, Bugün büyük, güçlü Türkiye'nin Türkiye Yüzyılının kapıları sonuna kadar aralanmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika