Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Türkmen kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek (2)

ERDOĞAN, BERDİMUHAMMEDOV'A YAVRU KÖPEK VERDİİletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ikili görüşmesinin ardından kangal cinsi köpeği Berdimuhammedov'a hediye etti.

ERDOĞAN, BERDİMUHAMMEDOV'A YAVRU KÖPEK VERDİ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ikili görüşmesinin ardından kangal cinsi köpeği Berdimuhammedov'a hediye etti. Berdimuhammedov ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alabay cinsi köpek hediye etti.