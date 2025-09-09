Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, tüm imkanlarıyla Filistinli kardeşlerinin ve Katar Devleti'nin yanındadır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırıyı lanetleyerek,

" Türkiye, tüm imkanlarıyla Filistinli kardeşlerinin ve müttefiki, stratejik ortağı ve dostu Katar Devleti'nin yanındadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in bugün Katar'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, gözü dönmüş Netanyahu hükümetinin çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirme amacında olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Uluslararası hukukun ve Katar'ın egemenliğinin açık ihlali olan bu saldırı, kardeş ülke Katar'ın da güvenliğini ve huzurunu hedef almıştır. Bu saldırıyı lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Filistinli kardeşlerinin ve müttefiki, stratejik ortağı ve dostu Katar Devleti'nin yanında olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Terörizmi bir devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacaktır. İsrail'in, kendisiyle birlikte tüm bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan haydutlukları karşısında dirayetli ve kararlı duruşumuzu koruyacak; ne pahasına olursa olsun barışı, uluslararası hukuku ve Filistin halkının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu. - ANKARA