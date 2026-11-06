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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye söz konusu olduğunda aslan kesilenler mesele soykırım şebekesi olunca kağıttan kaplana dönüşüyorlar. Bu çifte standardın ta kendisidir. Ülkemize karşı alenen haksızlık yapılmasını içimize sindiremiyoruz. Bu algı operasyonlarına boyun eğmeyeceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye söz konusu olduğunda aslan kesilenler mesele soykırım şebekesi olunca kağıttan kaplana dönüşüyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye söz konusu olduğunda aslan kesilenler mesele soykırım şebekesi olunca kağıttan kaplana dönüşüyorlar. Bu çifte standardın ta kendisidir. Ülkemize karşı alenen haksızlık yapılmasını içimize sindiremiyoruz. Bu algı operasyonlarına boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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