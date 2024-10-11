Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nun ülkelerimiz ve iş insanlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye- Sırbistan İş Forumu'nun ülkelerimiz ve iş insanlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürmesi için Sırbistan'la birlikte çalışıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- Sırbistan İş Forumu sonrasında sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye- Sırbistan İş Forumu'nun ülkelerimiz ve iş insanlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürmesi için Sırbistan'la birlikte çalışıyor, bunu yaparken de güçlü ekonomiler inşa ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünkü ziyaretimizle Türkiye ile Sırbistan arasındaki iş birliğinin pekiştirilmesi için sağlam bir iradenin bulunduğunu bir kez daha görmüş olduk. Ortak çalışmalardan aldığımız güzel sonuçların ve örneklerin sayısını artırmaya devam etmeliyiz. Türk şirketlerinin Sırbistan'da istihdam oluşturan yatırımları da her geçen gün artıyor. Firmalarımız Sırbistan'da ayrıca yaklaşık 9 bin 600 kişiye istihdam sağlıyor. 842 firmamız Sırbistan'daki faaliyetlerini sürdürürken fabrikalarımızın sayısı 20'nin üzerinde. Sırbistan'dan ülkemize yatırım yapacak müteşebbislere de kapımız sonuna kadar açıktır. Türk firmalarının Sırbistan'da bulduğu samimi ve güvenli ortamı Sırp yatırımcıların da Türkiye'de tecrübe edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. İş forumumuzun ülkelerimizin önünde yeni kapıların açılmasına, ortaklaşa gerçekleştireceğimiz yeni projelere ve yatırımlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Recep Tayyip Erdoğan Diplomasi Sırbistan Politika Ekonomi Türkiye

ABD'nin iki numarasından 'İran'ı vururuz' mesajı

ABD'nin iki numarasından 'İran'ı vururuz' mesajı

 Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf'a gidip yemek yedi

Domuz eti skandalına aldırmayıp destek olan birileri var

 Ambulansın önünü kesip şoförü döven şehir eşkıyasının akıbeti belli oldu

İçinde kalp krizi geçiren hasta olan ambulansın önünü kesip şoförü yumrukladılar
Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı

İğrenç görüntülerle gündem olan şahıs böyle yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 12-13 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yunusemre, Turgutlu, Akhisar, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yüreğir, Seyhan, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? 12 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ekim Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.