Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak burada yaşananları uzaktan izleyemeyiz. Sudan'ın huzur ve güvenliğinin sağlanması için diplomatik gayretlerimizi sürdüreceğiz. Sudan halkı emin olsun, Türkiye onların yanındadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika