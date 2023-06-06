Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tamamını kucaklamaya devam edeceğiz

'TÜRKİYE'NİN TAMAMINI KUCAKLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak yaptıkları Türkiye ortak paydasında buluşma davetlerine toplumun tüm kesimlerinden müspet cevap beklediklerini vurgulayarak, "Biz sonuçtan bağımsız olarak 85 milyon vatandaşı ile birlikte Türkiye'nin tamamını kucaklamaya devam edeceğiz. Nasıl bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadan, kimseyi dışlamadan hizmet etmişsek inşallah bundan sonra da adaletten sapmayacak, kuşatıcı bir tavırla Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz. Her yeni başlangıç yeni bir umut, yepyeni bir atılım demektir. Biz de törenimizin akşamında yeni kabinemizi açıklamak suretiyle Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah diyerek yola revan olduk. Bizim anlayışımızda kopukluk veya kesinti değil, devamlılık esastır. Maziden atiye kurduğumuz köprünün belirleyici unsuru muhafazakar devrimciliktir. Bir taraftan kendimizi, kadrolarımızı ve politikalarımızı yenilerken diğer taraftan da özümüze hep bağlı kaldık, ruh kökümüzden asla kopmadık. Seçmenlerimizle birlikte iradesini farklı şekilde kullanan insanlarımızın da sesine kulak verdik" dedi.

Erdoğan, ayrıca "Dün Samsun, Amasya ve Kastamonu'da meydana gelen yoğun yağış ve sel baskınları sebebiyle hayatı olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. AFAD ve ilgili kurumlarımız zarar gören yolların onarılmasından diğer sıkıntıların giderilmesine kadar her türlü çalışmayı sürdürüyor. KOSGEB tarafından devreye aldığımız Acil Destek Kredisi ile afetzede iş yerlerimizin yanındayız. Milletimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.