Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tamamını kucaklamaya devam edeceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine açıklaması öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tamamını kucaklamaya devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, geçmiş dönemde görev yapan bakanları Covid-19 ve deprem süreçlerindeki özverili çalışmalarından dolayı takdir etti. Yeni dönemde halka verilen sözlerin takipçisi olacaklarını belirtti.
'TÜRKİYE'NİN TAMAMINI KUCAKLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak yaptıkları Türkiye ortak paydasında buluşma davetlerine toplumun tüm kesimlerinden müspet cevap beklediklerini vurgulayarak, "Biz sonuçtan bağımsız olarak 85 milyon vatandaşı ile birlikte Türkiye'nin tamamını kucaklamaya devam edeceğiz. Nasıl bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadan, kimseyi dışlamadan hizmet etmişsek inşallah bundan sonra da adaletten sapmayacak, kuşatıcı bir tavırla Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz. Her yeni başlangıç yeni bir umut, yepyeni bir atılım demektir. Biz de törenimizin akşamında yeni kabinemizi açıklamak suretiyle Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah diyerek yola revan olduk. Bizim anlayışımızda kopukluk veya kesinti değil, devamlılık esastır. Maziden atiye kurduğumuz köprünün belirleyici unsuru muhafazakar devrimciliktir. Bir taraftan kendimizi, kadrolarımızı ve politikalarımızı yenilerken diğer taraftan da özümüze hep bağlı kaldık, ruh kökümüzden asla kopmadık. Seçmenlerimizle birlikte iradesini farklı şekilde kullanan insanlarımızın da sesine kulak verdik" dedi.'BULUNDUĞUMUZ GÖREVLERİN HEPSİNİ BİR BAYRAK YARIŞI OLARAK GÖRDÜK'Erdoğan, geçen dönem görev yapan bakanları özellikle Covid-19 ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde özverili çalışmalarından dolayı takdir ettiğine vurgu yaparak, şunları söyledi: "Bulunduğumuz görevlerin hepsini bir bayrak yarışı olarak gördük. Her gelen arkadaşımız selefinin yaptığı hizmetlere yenilerini eklemenin mücadelesini verdi. Teslim aldığı bayrağı daha da yücelterek alnı ak, başı dik bir şekilde halefine devretti. 21 yılda yazdığımız başarı hikayesinde dirayetli liderliğin yanı sıra tüm yol ve dava arkadaşlarımızın da çabası, ortak aklı ve alın teri vardır. İnşallah biz de emaneti hakkıyla taşıyacak, bizden sonrakilere en güzel şekilde teslim edeceğiz. Buradan bir kez daha 28'nci dönem milletvekili olarak yüce meclisimizde hizmet verecek tüm bakan arkadaşlarıma şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Önceki bakanlarımızın bilhassa Covid-19 sürecindeki zorlukların aşılması ile 6 Şubat depremlerinde sergiledikleri insan üstü çabalar her türlü taktirin üzerindedir. Rabbim hepsinden ayrı ayrı razı olsun diyorum. Ne biz ne de milletimiz bu arkadaşlarımızın ülkemize yaptığı hizmetleri hiçbir zaman unutmayacaktır."'YENİ DÖNEMİMİZDE HALKIMIZA VERDİĞİMİZ TÜM SÖZLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'Erdoğan, yeni kabineyi zorlu bir sürecin beklediğini ifade ederek, "Bu zorluk sadece aşmamız gereken meselelerle, yakalamamız gereken hedeflerle sınırlı değildir. Asıl zorluk devralının mirasın daha da büyütülmesiyle ilgilidir. Türkiye her konuda dünden daha ileriye gitmeye, dünden daha hızlı olmaya ve daha çok çalışmaya mecburdur. İnşallah canla başla çalışarak ülkemizi hedefleriyle buluşturacağız. 21 yılı iktidarda olmak üzere 40 yılı bulan siyasi hayatımızın alameti farikası hizmet ve eser siyasetidir. Bugüne kadar ülkemize ve milletimize aşkla hizmet etmeye çalıştık. Seçim dönemlerinde, bizi takip ettiyseniz; bol keseden boş vaad dağıtanlar gibi olmadık. Biz milletimize ne söz verdiysek, meydanlarda neyi vaat ettiysek göreve gelince hepsini yerine getirmeye gayret ettik. Bizim farklılığımız burası. Ahdine, kavline ve sözüne sadık bir yönetim olarak tam 17 kez milletimizin taktirini kazandık. Bizim için en büyük kazanç budur. Bizim asıl gücümüz milletimize güven aşılamamız, itimat telkin etmemizdir. Yeni dönemimizde halkımıza verdiğimiz tüm sözlerin takipçisi olacağız" dedi.'MİLLETİMİZİN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'
Erdoğan, ayrıca "Dün Samsun, Amasya ve Kastamonu'da meydana gelen yoğun yağış ve sel baskınları sebebiyle hayatı olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. AFAD ve ilgili kurumlarımız zarar gören yolların onarılmasından diğer sıkıntıların giderilmesine kadar her türlü çalışmayı sürdürüyor. KOSGEB tarafından devreye aldığımız Acil Destek Kredisi ile afetzede iş yerlerimizin yanındayız. Milletimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.