Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Son 10 Yılda Engellediği Tuzaklar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 10 yılda Türkiye'ye kurulan tuzakları ve engellenen oyunları açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin son 10 yıldır önüne kurulan tüm tuzaklar, üzerinde oynanan tüm oyunlar, sırtına saplanan tüm hançerler, ayağına takılan tüm çelmeler, işte bugünü engellemek içindi. Hamdolsun, başaramadılar. İnşallah bundan sonra da başaramayacaklar." - ANKARA
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika