Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sınırlarını terör örgütlerinden korumak için kurduğu güvenlik koridorlarından çekilecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınırlarını terör örgütlerinden korumak için kurduğu güvenlik koridorlarından çekileceklerini açıkladı. Polis, jandarma ve askerlerin böyle bir fırsatı vermeyeceğini belirtti.