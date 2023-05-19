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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sınırlarını terör örgütlerinden korumak için kurduğu güvenlik koridorlarından çekilecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sınırlarını terör örgütlerinden korumak için kurduğu güvenlik koridorlarından çekilecekler

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınırlarını terör örgütlerinden korumak için kurduğu güvenlik koridorlarından çekileceklerini açıkladı. Polis, jandarma ve askerlerin böyle bir fırsatı vermeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin sınırlarını terör örgütlerinden korumak için kurduğu güvenlik koridorlarından çekilecekler. Polisim, jandarmam, askerim böyle bir fırsatı vermez"

Kaynak: AA / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler

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