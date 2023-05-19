Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sınırlarını terör örgütlerinden korumak için kurduğu güvenlik koridorlarından çekilecekler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınırlarını terör örgütlerinden korumak için kurduğu güvenlik koridorlarından çekileceklerini açıkladı. Polis, jandarma ve askerlerin böyle bir fırsatı vermeyeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin sınırlarını terör örgütlerinden korumak için kurduğu güvenlik koridorlarından çekilecekler. Polisim, jandarmam, askerim böyle bir fırsatı vermez"
Kaynak: AA / Politika