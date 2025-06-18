Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin kronikleşmiş muhalefet açığı giderek derinleşiyor, siyasi rakibimiz de olsa bu tabloyu doğru bulmuyoruz. Sayın Özel ve CHP yönetiminin yanlışta ısrar etmekten bir an önce vazgeçip etkin pişmanlıktan faydalanması gerektiğine inanıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika