Cumhurbaşkanı Erdogan: "Türkiye'nin kaybetmeyi göze alacak tek bir evladı yok. Bilaistisna her insanımız potansiyeli, enerjisi, kabiliyetiyle ülkemiz... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdogan: "Türkiye'nin kaybetmeyi göze alacak tek bir evladı yok. Bilaistisna her insanımız potansiyeli, enerjisi, kabiliyetiyle ülkemiz için değerlidir, kıymetlidir. Cumhurbaşkanı Erdogan: " Türkiye'nin kaybetmeyi göze alacak tek bir evladı yok. Bilaistisna her insanımız potansiyeli, enerjisi, kabiliyetiyle ülkemiz için değerlidir, kıymetlidir." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Türkiye Politika Haberler

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