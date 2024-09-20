Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Huzurunu Asla Taviz Vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin huzurundan en ufak taviz vermeyiz. Son derece kararlıyız"

-"Polis ve jandarmamızın ayağının değmediği hiçbir yer olamaz"

-"İnsan kaynağı ile araç gereç kapasitesinin artırılması şart. Daha da caydırıcı olacak olan teknik donanım ve imkanlardır"

-"Devletin asli vazifesi vatandaşının huzur ve güvenliğini sağlamaktır. Güçlü devletin şartı güvenliktir"

-"Yakın tarihimizde güvenlik noktasındaki sıkıntıların acısını çok çekmiş bir ülkeyiz. 70'lerde sokakların nasıl kaosa sürüklendiğini, daha sonra nasıl bir atmosferin hakim olduğunu net hatırlıyoruz"

-"Gençlerimizi o karanlık iklimde kaybettik. Millet olarak çok ağır faturalarla karşılaştık"

-"Bizi ikinci sınıf ekonomiye, demokrasiye mahkum ettiler. 2002 yılında göreve geldiğimizde asayiş hizmetlerinin kalitesinin artmasına büyük önem verdik"

- "Türkiye Yüzyılı'nın taşıyıcı kolonlarından birini güvenlik olarak gördük. Teknik kapasitemizi artırıp yeni mücadele konsepti geliştirdik"

-"Mafya ile çeteler ile tavizsiz mücadele bunlardan biriydi. Şehir eşkıyalarına göz açtırmama bunlardan biriydi. Vatandaşın huzuruna kastedenler karşısında güvenlik birimlerimizi buldu. Kendini dokunulmaz gören alçakların tepesine tepesine bindik"

-"Terör örgütlerine hiçbir alan bırakmadık. 2024 yılı içerisinde PKK'sından FETÖ'süne, DHKP/C'sinden DEAŞ'ına, eli kanlı canilere karşı 35 bin 500 operasyon düzenlendi"

-"Hemen her gün üst düzey teröristin imha haberini alıyoruz. Bunları kendi milli silahlarımız ile gerçekleştiriyoruz"

-"Lübnan'daki terör saldırıları ile bunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Milli teknoloji hamlemizin yatırımların kıymeti anlaşılmış oldu"

-"Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşana kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz"

-"Türkiye kendi başına asla bırakılmayacak bir ülkedir. Her hamlemiz, projemiz bu bölgeye dair planları olanlar rahatsız etmekte"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına 7 bin 204 yeni aracın hizmete alım töreninde açıklamalarda bulundu.