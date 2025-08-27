Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin huzuruna kastedenler, devletimizin çelikten iradesiyle karşılaşacaklardır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kendini devletten, kanundan ve toplumu var eden temel değerlerden üstün gören her kim varsa hepsinin de tepelerine bineceğiz. Türkiye'nin huzuruna kastedenler devletimizin tüm güvenlik güçlerinin çelikten iradesiyle karşılaşacaklardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu'nda gerçekleştirilen 'Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, akademi personelleri ve mezunların aileleri katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönem birincilerini tebrik etti.

YERLİKAYA: SİZLER HUZURUN VE GÜVENİN TEMİNATISINIZ

Törende konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 881 subay ve 4 bin 130 astsubay olmak üzere mezun olan 5 bin 11 personeli tebrik etti. Son 2 yılda, asayişte, kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda, olay sayılarını toplam 178 bin 624 azalttıklarını kaydeden Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Aydınlatma oranlarını rekor düzeyde artırdık. Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde, 2030 hedeflerimiz için de, trafik kültürünün yerleşmesi için de kararlılıkla çalışıyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak, 675 bin personelimizle, Türkiye Yüzyılı'nı 'Huzurun Yüzyılı' yapmak hedefinde: bize durmak yok, yorulmak yok. Kardeşliğimize pusu kuranların karşısında, biz varız. Şehir eşkıyalarının, zehir tacirlerinin, suç odaklarının karşısında dimdik ayaktayız. Milletimizin huzurunu bozmaya kim cüret ederse, karşılarında bizi, işte bu yiğitleri bulacaklar. Emniyetimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle, milletimizin emrinde, onun hizmetindeyiz; öyle olmaya da devam edeceğiz."

Mezunlara seslenen Yerlikaya, mezuniyet sevincini yaşayan kardeşlerim, nazlı hilalin gölgesinde, ezanımızın sedasında, sizleri yetiştiren anne balarınızın önünde bugün ettiğiniz yemin; vatan uğruna serden geçmeye ant içmektir. Bu emanetin ağırlığını ve sorumluluğunu daima hissederek, vazifenizi ifa edeceğinize ise inancım tamdır. Artık sizler; bu vatanın çelikten kalesi, karada ve denizde huzurun ve güvenin teminatısınız. Ne bir fırtına, ne de en zorlu tehlikeler sizleri yıldırabilir. Görevinizi yerine getirirken, daima hukuka bağlı kalacaksınız. Milletimizin hak ve özgürlüklerini koruyacak, görevinizi adalet ve vicdan ölçüsüyle yerine getireceksiniz. Asla ama asla aklınızdan çıkarmayın, milletimizin duası sizin gücünüz, devletimizin desteği en büyük dayanağınızdır. Şehitlerimizin ruhu, Gazilerimizin cesareti ise yol arkadaşınızdır. Rabbim, bu kutlu yolda, yar ve yardımcınız olsun" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BAŞARILARLA DOLU BİR MESLEK HAYATI DİLİYORUM

Törende konuşan Erdoğan, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 881'i subay ve 4 bin 130'u astsubayları tebrik ederek, "Karşımdaki şu tablo kararlılığın resmidir. Şu tablo Türkiye'nin güvenlik duvarıdır. Şu tablo yarınlarımız için bir söz, bugünümüz için bir güvencedir. Her birinizden, en az aileleriniz en az komutanlarınız, hocalarınız kadar gurur duyuyorum. Jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımızın farklı birimlerinde, cennet vatanımızın dört bir ucunda vazife üstlenecek subay ve as subaylarımıza mevladan başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum. Hem ülkelerine hem kardeşliğimize çok önemli katkılar yapacaklarından emin olduğum 15 misafir subayımıza da başarı dileklerimi iletiyorum" dedi.

'NİCE SALDIRIDA BİR OLDUK, BERABER OLDUK'

Erdoğan, Türkiye'nin geçmişi ve geleneği olan bir devlet olduğunu vurgulayarak, "Bu aziz millet binlerce yıllık köklü, güçlü ve şerefli bir maziye sahiptir. Bizler Anadolu'ya dün gelmedik. Tarih sahnesine de dün çıkmadık. Eserlerimizle, değerlerimizle, erdemlerimizle çok geniş bir coğrafyayı adım adım, nakış nakış işledik. Asırlar boyunca barışın, huzurun, adaletin sancaktarı olduk. Ezan-ı Muhammediler gök kubbede ebediyen yankılansın, nazlı Hilal şafaklar gibi dalgalansın, bunu düşünerek gerektiğinde serden geçtik. Bizi buradan çıkarmaya çalışanlar oldu. Ufkumuzu karartmaya, hürriyetimizi elimizden almaya kalkanlar oldu. Kardeşliğimizi bozmaya aramıza nifak duvarları örmeye yeltenenler oldu. Kimi zaman işgal ordularıyla bunu yapmaya çalıştılar. Kimi zaman da ülkemizdeki maşalarını harekete geçirdiler. Önce 17-25 Aralık'ta ardından 15 Temmuz'da 40 yıl boyunca besleyip büyüttükleri militanlarını üzerimize saldırdılar. Hamdolsun sarsılmaz bir iman ve iradeyle hepsini tek tek püskürttük. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emanetine dört elle sahip çıktık. Son 23 yılda yaşadığımız nice saldırıda bir olduk, beraber olduk, sırt sırta verdik, sonunda vatanımıza göz dikenleri hüsrana uğrattık" diye konuştu.

'ANADOLU'DAKİ BİN YILLIK VARLIĞIMIZIN BÜTÜN AŞAMALARINI SAHİPLENİYORUZ'

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yılını coşkuyla kutlanacağını kaydeden Erdoğan, "Biz ülkemizdeki tek parti zihniyetinin temsilcileri gibi tarihimizi yüz sene önceden başlatmıyoruz. Tam tersine tarihimizin tamamını baş tacı ediyoruz. Selçuklu ve Osmanlı ile Cumhuriyetimizi karşı karşıya getirmeye çalışan köksüzlere rağmen Anadolu'daki bin yıllık varlığımızın bütün aşamalarını sahipleniyoruz. Bir ağacın kökü ne kadar derinlere inerse gövdesi de o kadar sağlam olur. Gövdesi ne kadar sağlamsa dalları da o derece geniş ve kuşatıcı olur. Biz hamdolsun kökü de gövdesi de dalları da sapasağlam bir milletiz. Daha nice asırlar boyunca, öz yurdumuzda özgürce yaşamaya inşallah devam edeceğiz. Bu topraklardaki bin yıllık varlığımızı daha nice zaferle, nice destanla süsleyecek gelecek nesillere büyük ve güçlü bir Türkiye bırakacağız" ifadelerini kullandı.

'YAŞANAN ZULÜMLER HEPİMİZİN YÜREĞİNİ DAĞLIYOR'

Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirerek, "Bugün Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızda yaşanan zulümler hepimizin yüreğini dağlıyor. Açlıktan karınları sırtlarına yapışmış masum yavruların görüntüleri kalp taşıyan her canlı gibi bizim de içimizi kanatıyor. Sözde medeni dünyanın gözleri önünde, mazlum bir halkın soykırıma uğraması karşısında hepimiz üzülüyoruz, hüzünleniyoruz. Siyonist cinayet şebekesinin katliamlarına bu kadar şımarıkça devam edebilmesi elbette hepimizi öfkelendiriyor ama biz binlerce yıllık tecrübelerimiz ışığında şu hakikati çok iyi biliyoruz; kendilerini dev aynasında gören zalimler, mutlaka kaybedecek rezil olup gideceklerdir. Masumların oluk oluk akan kanlarında hiç şüphe yok ki o kanları dökenler de boğulacaktır. Cenab-ı Allah zalimlerin hesabını yarına bırakır ama yanlarına bırakmaz. Her gün kameralar önünde kalleş kurşunların ve bombaların hedefi olan Filistinli kardeşlerimizin hesabı da eninde sonunda sorulacaktır" dedi.

'SUÇ ÖRGÖTLERİYLE MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ'

Erdoğan, başarıyla mezun olan subay ve astsubaylara seslenerek, "Görüyorum ki aranızda çok sayıda kadın subay ve astsubayımız var. Cesaretin cinsiyeti olmaz. Adanmışlığın ölçüsü olmaz. Kadın erkek hepinizin mensubu olduğunuz kurumu şanla, şerefle temsil edeceğinden hiçbir şüphe duymuyorum. Sizlerden şunu da hiçbir zaman unutmamanızı rica ediyorum; şöhret geçici, şeref kalıcıdır. Yetki geçici, itibar kalıcıdır. Mevki geçici, iz kalıcıdır. Sizin göreviniz iz bırakmaktır. İyilikte, adalette, merhamette, devlete ve millete hizmette iz bırakmak. Her birinizin görevinizi bu şuurla yapacağına yürekten inanıyorum. Bu ocağın kültürü hakiki özgüven, sarsılmaz disiplin, sükunetli cesarettir. Sizden beklentimiz bu üç değeri aynı anda her şartta taşımanızdır. Buradaki her bir arkadaşımdan meslek hayatı boyunca bu değerlere sıkı sıkıya sarılmasını istiyorum. Hükümet olarak biz de sizin vazifelerinizi en iyi şekilde yerine getirmeniz için gerekli imkanları sağlamaya devam edeceğiz. Özellikle sokak çeteleriyle, suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle mücadelemizi hukuk çerçevesinde kararlılıkla sürdüreceğiz. Kendini devletten, kanundan ve toplumu var eden temel değerlerden üstün gören her kim varsa hepsinin de tepelerine bineceğiz. Türkiye'nin huzuruna kast edenler devletimizin tüm güvenlik güçlerinin çelikten iradesiyle karşılaşacaklardır. Rabbim şehit ve gazilerimizin emaneti bu aziz vatana hakkıyla sahip çıkabilmeyi hepimize nasip eylesin diyorum" diye konuştu.

Haber: Aybala MELEK/ANKARA,