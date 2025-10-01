Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin güvenliği ile yakından alakalı meselelerde atacağımız adımlar, oluşan huzur ve kardeşlik ikliminden tamamen ayrı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin güvenliği ile yakından alakalı meselelerde atacağımız adımlar, oluşan huzur ve kardeşlik ikliminden tamamen ayrı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin güvenliği ile yakından alakalı meselelerde atacağımız adımlar, oluşan huzur ve kardeşlik ikliminden tamamen ayrı tutulmalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin güvenliği ile yakından alakalı meselelerde atacağımız adımlar, oluşan huzur ve kardeşlik ikliminden tamamen ayrı tutulmalıdır. Türkiye, Türkiye içindeki Kürtlerin anavatanı olduğu kadar Türkiye sınırları dışındaki Kürtlerin de en büyük, en samimi, en güvenilir hamisidir, kardeşidir; zor günlerde kapısı çalınan ilk sığınağıdır." - ANKARA

Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
