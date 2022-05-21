Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin gerektiğinde yedi düvele meydan okuyarak elde ettiği her kazanım, gençlerimizin onurlu duruşları, erdemli...
AA - Barış Gündoğan - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin gerektiğinde yedi düvele meydan okuyarak elde ettiği her kazanım, gençlerimizin onurlu duruşları, erdemli mücadeleleri, başarıları sayesindedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin gerektiğinde yedi düvele meydan okuyarak elde ettiği her kazanım, gençlerimizin onurlu duruşları, erdemli mücadeleleri, başarıları sayesindedir"
AA / Barış Gündoğan - Politika