Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Türkiye'nin gerektiğinde yedi düvele meydan okuyarak elde ettiği her kazanım, gençlerimizin onurlu duruşları, erdemli... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin gerektiğinde yedi düvele meydan okuyarak elde ettiği her kazanım, gençlerimizin onurlu duruşları, erdemli...

AA - Barış Gündoğan - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin gerektiğinde yedi düvele meydan okuyarak elde ettiği her kazanım, gençlerimizin onurlu duruşları, erdemli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin gerektiğinde yedi düvele meydan okuyarak elde ettiği her kazanım, gençlerimizin onurlu duruşları, erdemli mücadeleleri, başarıları sayesindedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin gerektiğinde yedi düvele meydan okuyarak elde ettiği her kazanım, gençlerimizin onurlu duruşları, erdemli mücadeleleri, başarıları sayesindedir"

AA / Barış Gündoğan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Haberler

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