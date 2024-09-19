Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhitlik Türkiye'nin En Güçlü Sektörlerinden Biri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin en güçlü sektörleri arasında müteahhitlik geliyor. Dünyanın en büyük 225 teknik müşavirleri listesinde 8 firmamız bulunuyor"

-"Çin Halk Cumhuriyetinden sonra firma sayısında 2. sıradayız"

-"Koronavirüs salgınıyla beraber, global ekonomideki dengelerin hala yerli yerine oturmadığını görüyoruz. Enflasyonun biraz daha zaman alacağı anlaşılıyor"

-"Birçok bölgede yeni çatışmalarla karşılaşıyoruz"

-"Bugüne kadar inşaat sektörünün gelişmesine yönelik her adımımız israf yaftası vuruldu. Müteahhitlik firmalarımızın yurt dışında yazdığı başarı görmezden gelindi"

-"Her alanda yapılan devasa işlerle ilgili tek bir takdir cümlesi kurulmadı. Biraz ekonomi bilseler inşaat sektörünün ne kadar kritik bir konu olduğunu anlayabilirlerdi"

-"Sadece ülkemizde 6 milyon insan dolaylı ve doğrudan bu sektörden geçimini sağlıyor"

-"52 yıllık sürede firmalarımız 137 ülkede 515 milyar dolar değerinde 12 bin 777 proje üstlendi"

-"2012-2013-2021 yıllarında 30-32 milyarlık proje tutarlarıyla bu alanda rekor kırdık"

-"2000'li yılların başında ortalama proje bedeli ortalama 20 milyon dolar iken 2020 başında bu rakam 60 milyon dolar dolaylarına çıktı"

-"Sizlerin başarısı ülkemizin başarısıdır. Yurt dışındaki başarılarınızla sadece ekonomimize değil, ülkemizin itibarına da katkı sağlıyorsunuz"

-"Son 22 yılda ekonomiden dış politikaya geniş yelpazede devrim niteliğinde adımlar attık, atıyoruz"

-"Türk dış politikası uzun yıllar içe dönük bir karaktere sahipti. Risk almayalım, kimseyi ürkütmeyelim anlayışı kendi yakın coğrafyasını ilgilendiren meselelerde dahi Türkiye'yi uzun yıllar ülkeyi tribüne mahkum etti"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, JW Marriott Otel'de Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuştu.