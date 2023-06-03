Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bir 'büyük kucaklaşmaya' ihtiyacı olduğunu vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına kavuşmanın heyecanını yaşadığımız bu yılda Türkiye'nin bir 'büyük kucaklaşmaya' ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Tüm vatandaşlarımı; ilçeleri, köyleri, haneleriyle 81 vilayetimizin tamamında bir 'kardeşlik seferberliği' başlatmaya davet ediyorum. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Göreve Başlama Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına kavuşmanın heyecanını yaşadığımız bu yılda Türkiye'nin bir 'büyük kucaklaşmaya' ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Tüm vatandaşlarımı; ilçeleri, köyleri, haneleriyle 81 vilayetimizin tamamında bir 'kardeşlik seferberliği' başlatmaya davet ediyorum." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Göreve Başlama Töreni"nde konuştu.

Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin selameti açısından muhalefetin de mesuliyet bilinciyle hareket etmesini beklediklerini vurgulayan Erdoğan, "Gazetecisi, yazarı, sivil toplumu, sanatçısı, siyasetçisiyle tüm muhalefet cenahının artık milli iradeyle barışmasını istiyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına kavuşmanın heyecanını yaşadığımız bu yılda Türkiye'nin bir 'büyük kucaklaşmaya' ihtiyacı olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara şu çağrıda bulundu:

"Buradan tüm vatandaşlarımı; ilçeleri, köyleri, haneleriyle 81 vilayetimizin tamamında bir 'kardeşlik seferberliği' başlatmaya davet ediyorum. Gün, bir olma, beraber olma, bin yıllık kardeşliğimizi perçinleme günüdür. Gün, evlatlarımızın aydınlık yarınlarına sahip çıkma günüdür. Gelin, seçim dönemindeki kırgınlıkları, kızgınlıkları bir tarafa koyalım. Gelin, küslük olmuşsa, kalpler kırılmışsa barışmanın yollarını arayalım. Gelin, hep beraber Türkiye Yüzyılı'nın inşasına omuz verelim. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını şanına, ruhuna ve manasına uygun bir şekilde 85 milyon olarak hep birlikte idrak edelim."

El birliği, gönül birliği içinde bunu başaracaklarından asla şüphe duymadığının altını çizen Erdoğan, bu davetine icabet eden tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

"Türk demokrasisi rüştünü dünyaya bir kez daha ispat etmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarının pek çok anlamının bulunduğuna dikkati çekerek, milletin, bir kez daha demokratik kazanımlarına sahip çıkarak, "durmak yok; yola, çalışmaya, hizmet ve eser üretmeye devam" dediğini söyledi.

Milli iradenin üzerine gölge düşürme girişimlerinin akamete uğradığını, tıpkı bir asır önce olduğu gibi "manda ve himaye" tekliflerini milletin yine reddettiğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eser ve hizmet siyaseti popülizme galip gelmiş, insanımızın basiret ve ferasetinin hafife alınmaması gerektiği tekrar anlaşılmıştır. 1950'den beri neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan darbelerle yara alan Türk demokrasisi rüştünü tüm dünyaya bir kez daha ispat etmiştir. Seçmenin yarısını dahi sandığa götüremeyenlerin attığı diktatörlük ve otokrasi iftiralarının içinin tamamen boş olduğu görülmüştür. Bu seçimlerle on yıllardır ülkemiz aleyhine yürütülen kampanyaları boşa çıkarmakla kalmadık, aynı zamanda geleceğimizi de güvence altına aldık."

"Demokrasimizi özgürlükçü, sivil ve kuşatıcı bir anayasayla güçlendireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu seçimlerde "Türkiye Yüzyılı" teklifinin de insanlar tarafından kabul edildiğinin görüldüğüne işaret ederek, "Bir asır önce, Milli Mücadele'sini Cumhuriyetin kuruluşuyla tamamlayan milletimiz, Cumhuriyetin ikinci asrını da Türkiye Yüzyılı'yla taçlandıracaktır. Önümüzdeki 5 yıl boyunca bu vizyonumuzu adım adım uygulamaya geçireceğiz. Seçim meydanlarında halkımıza verdiğimiz sözlerin hepsinin takipçisi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Son 21 yıldır olduğu gibi vadedilen her şeyin tek tek gerçeğe dönüştürüleceğini vurgulayan Erdoğan, "Demokrasimizi darbe ürünü mevcut anayasadan kurtararak, özgürlükçü, sivil ve kuşatıcı bir anayasayla güçlendireceğiz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal'in 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' ilkesini, hakiki manasıyla pratiğe dökmekte kararlıyız." diye konuştu.

"Daha kararlı, daha cesur, daha müşfik, daha aktif bir Türkiye"

Bunları içe kapanarak, hadiseleri tribünden izleyerek değil, girişimci ve insani diplomasinin etki alanını daha da genişleterek yapacaklarını altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletinin teveccühüne iki kez mazhar olmuş bir devlet başkanı olarak, Türkiye'nin çıkarlarını savunurken artık elimiz daha da güçlenmiştir. Bundan sonra uluslararası kamuoyu; küresel krizlerin çözümünde daha fazla inisiyatif alan, bölgesinde barışın ve istikrarın tesisi için daha fazla çabalayan, Türk ve İslam dünyasının kalkınması için daha çok koşturan, mazlum ve mağdurlara daha fazla sahip çıkan bir Türkiye görecektir.

Yeni dönemde muhataplarımız karşılarında sınırları içinde ve dışında terör örgütleriyle daha kararlı mücadele eden, Mavi Vatan'da kendisinin ve kardeşlerinin hakkını daha güçlü gözeten, ekonomiden ticarete, güvenlikten demokrasiye başarı çıtasını yükselten, hasılı, her alanda daha kararlı, daha cesur, daha müşfik, daha aktif bir Türkiye bulacaktır."

"Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmek için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin şanını ve şerefini korumak, itibarını artırmak, adını tüm dünyada yüceltmek için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz. Devletimizin varlığını, vatanımızın bütünlüğünü, milletimizin kayıtsız ve şartsız egemenliğini her zeminde koruyacağımızı taahhüt ediyoruz. 'Gayret bizden, tevfik Allah'tandır' inancıyla bugünden itibaren Türkiye Yüzyılı'nın inşası için 'bismillah' diyoruz." dedi.

Bu akşam yeni kabineyi açıklayacaklarını bildiren Erdoğan, Göreve Başlama Töreni'ne katılan devlet başkanlarına, Cumhur İttifakı'nın paydaşları ve tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandığa giderek özgür iradesiyle Türkiye'ye bir demokrasi şöleni yaşatan her bir vatandaşa, 85 milyonluk büyük Türkiye ailesinin her bir ferdine de teşekkür etti.

(Bitti)