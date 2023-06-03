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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bir büyük kucaklaşmaya ihtiyacı olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bir büyük kucaklaşmaya ihtiyacı olduğunu söyledi

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin bir büyük kucaklaşmaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. 81 vilayetimizde kardeşlik seferberliği başlatmaya davet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin bir büyük kucaklaşmaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. 81 vilayetimizde kardeşlik seferberliği başlatmaya davet ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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