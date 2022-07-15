Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin benzer tehditlerle karşılaşmaması için tedbirleri aldık

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, " Türkiye'nin bir daha benzer tehditlerle karşılaşmaması için her alanda gereken tedbirleri aldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan, bugünün devlet ve millet hayatına yönelik en alçak saldırılardan biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yılı olduğunu hatırlattı. Erdoğan, 252 şehidin istiklal ve istikbal davası için FETÖ ihanet çetesi mensubu hainlere aslanlar gibi karşı koyarken şehadete yürüdüğünü belirterek, onlara Allah'tan rahmet diledi. Her şehidin hikayesinde imanlı, inançlı, adanmış yüreklerin kavrayabileceği incelikte ibretlik mesajların olduğunu ifade eden Erdoğan, bu mesajların nesiller boyunca dilden dile aktarılacağını, rehber olacağını belirtti. Türk milletine ve şehit yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, şöyle devam etti:

Erdoğan, tarihin en şanlı zaferlerinden biri olan 15 Temmuz'u milli hafızaya güçlü şekilde kazımak için düzenlenen etkinliklere bu yıl yaklaşık 9 bin proje başvurusu yapılmasının, demokrasi nöbetlerinin sürdüğüne işaret ettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik etti, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Demirören Haber Ajansı / Politika