Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güven iklimi sayesinde uluslararası finans kuruluşları 10 milyarlarca kaynağı ülkemize akıtmaya başladı" -"Biz 2023 vizyonu dediğimizde bunlar 15 yıl sonrasının hayalini kuruyor, o kadar siyasi ömürleri olacak mı diyenlerin çoğunun siyasi ömrü bizden önce dolup gitti"...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güven iklimi sayesinde uluslararası finans kuruluşları 10 milyarlarca kaynağı ülkemize akıtmaya başladı"

-"Biz 2023 vizyonu dediğimizde bunlar 15 yıl sonrasının hayalini kuruyor, o kadar siyasi ömürleri olacak mı diyenlerin çoğunun siyasi ömrü bizden önce dolup gitti"

-"2023 vizyonumuzun çoğunu hayata geçirmiş olmanın şevkiyle gözümüzü 2053'e diktik"

-"Gençlerin gözünde 2053 hedeflerini hayata geçirecek azmi ve coşkuyu görebiliyorum. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelme yolunda ilerleyen Türkiye için hedefler artık birer hayal değil"

-"Türkiye mevcut sınırlarından ibaret ülke değildir. Tarihi, siyasi, sosyal etki alanının genişliğiyle dünyada eşine benzerine az rastlanır devletin vatandaşlarıyız"

-"Ülkenin dinamiklerini kağıt üzerindeki rakamlarla, spekülatif raporlarla gücümüzü tartmaya kalkanlar hüsrana uğramıştır"

-"Diğer hususlarla birlikte imar ve inşa sorumluluğumuz da artıyor. Bu sorumluluğu hayata geçirecek olan sizlersiniz. Çok daha fazla sayıda firmamızın bu listelerde yer alarak ülkemize çok daha büyük kazançlar sağlayacağına inanıyorum"

-"Bizim yarışımız ancak eserde, hizmette, inşada, ihyada, gönül kazanmada olur. Öteki rekabetler siyasetin cilvesidir, hak ettiği kadar değere sahiptir"

-"Şimdi hem Türkiye gemisini bir kez daha biraz önce ifade ettiğim hedeflere sabitledik, hem de ekonomiyi toparlayacak mekanizmaları devreye aldık"

-"Ülkemizi büyütme hedefimize en küçük bir halel getirmeden makro ekonomiyi güçlendirecek programları hayata geçiriyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'ne katıldı.