Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paralimpik Takımı Sporcularını Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Kabulde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da yer aldığı belirtildi. Toplantıda sporcuların başarıları ve paralimpik sporun önemi vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Kabulde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya da yer aldı. - ANKARA