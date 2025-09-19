Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kooperatifler yerel kalkınmanın temel aktörleri haline gelmiş durumda

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Fırat ALKIZ/İSTANBUL, - TÜRKİYE Kooperatifler Buluşması 2025 - 2029 Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ahilik kültürümüzün özünde yer alan dürüstlük, paylaşma, karşılıklı yardım ve güven ilkeleri aslında bugünün kooperatifçilik ruhunu oluşturuyor. Milletimizin yüzyılların içinden süzülüp gelen imece kültürünün ete kemiğe büründüğü modern yapıların başında kooperatifler geliyor. Kooperatifçilik, birlikte üretme, birlikte yönetme, birlikte kazanma felsefesiyle kişinin emeğini kolektif güce dönüştüren adil bir sistemdir. Bu sistem, özellikle dezavantajlı grupların ekonomik hayata katılımını kolaylaştıran, yerel kalkınmayı destekleyen özgün bir işbirliği modelidir" dedi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda; kooperatifçilikten sorumlu Bakanlıklar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla sektör temsilcilerinin katkılarıyla yürütülen 2025 - 2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törene Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkha n, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Partili Mustafa Varank, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda kooperatif ortağı ve davetli katıldı.

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin kalkınma çabalarına alın teriyle, sermayesi ve emeğiyle destek olan tüm girişimcilere, bütün kooperatiflerimize minnettarlığımı ifade ediyorum. Bu ülkenin, bu milletin bir ferdi olarak, esnaf ve sanatkar kardeşlerimle yol yürümekten her zaman gurur duydum, her zaman şeref duydum. Asırlardır Anadolu'yu ve Trakya'yı mamur eden, dahası ebedi vatanımız olan bu topraklarda dayanışmanın bir nevi kitabını yazan Ahilik geleneğimizin günümüzdeki temsilcileri sanatkar ve esnaf kardeşlerimdir. Hırsın, tamahın, fırsatçılığın, bir an evvel köşeyi dönmenin dünyada veba gibi yayıldığı şu günlerde, bu köklü geleneğimizin temsil ettiği ticaret ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz" diye konuştu.

'KOOPERATİFLER YEREL KALKINMANIN TEMEL AKTÖRLERİ HALİNE GELMİŞ DURUMDA'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ahilik kültürümüzün özünde yer alan dürüstlük, paylaşma, karşılıklı yardım ve güven ilkeleri aslında bugünün kooperatifçilik ruhunu şekillendiriyor. Milletimizin yüzyılların içinden süzülüp gelen imece kültürünün de ete kemiğe büründüğü modern yapıların başında kooperatifler geliyor. Kooperatifçilik, birlikte üretme, birlikte yönetme, birlikte kazanma felsefesiyle kişinin emeğini kolektif güce dönüştüren adil bir sistemdir. Bu sistem, özellikle dezavantajlı grupların ekonomik hayata katılımını kolaylaştıran, yerel kalkınmayı destekleyen özgün bir işbirliği modelidir. Küçük üretici de, girişimci kadın da, genç çiftçi de kooperatif çatısı altında birdir, beraberdir, tek başına olduğundan çok daha güçlüdür. Burada şunun altıonı özellikle çizmek istiyorum.Türkiye olarak gerçekten çok dinamik bir ticari hayata sahibiz. İnsanımız yetiştiriyor, üretiyor, satıyor. Seksen bir vilayetimizle birlikte dünyaya el emeği, göz nuru ürünlerini ulaştırmanın mücadelesini veriyor. Hanım kardeşlerimiz, gençlerimiz, üreticilerimiz, kooperatifler bünyesinde güç birliği yaparak zorlukları birlikte aşıyorlar, aynı zamanda birlikte kazanıyorlar. Özellikle tarımdan sanayiye, kadın girişimciliğinden enerjiye birçok alanda kooperatifler yerel kalkınmanın temel aktörleri haline gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.