Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliğinin korunması, sadece bölgesel değil küresel güvenlik ve istikrar... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliğinin korunması, sadece bölgesel değil küresel güvenlik ve istikrar bakımından kritik öneme sahiptir" Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliğinin korunması, sadece bölgesel değil küresel güvenlik ve istikrar bakımından kritik öneme sahiptir" Politika Kaynak: AA / Mümin Altaş Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Politika Güncel Haberler

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