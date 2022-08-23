Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliğinin korunması, sadece bölgesel değil küresel güvenlik ve istikrar...
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliğinin korunması, sadece bölgesel değil küresel güvenlik ve istikrar bakımından kritik öneme sahiptir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliğinin korunması, sadece bölgesel değil küresel güvenlik ve istikrar bakımından kritik öneme sahiptir"
Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika