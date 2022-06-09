Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez. - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez. Doğu Akdeniz'de ülkemiz ana karasına 2 kilometreden daha az, Yunanistan'a ise 600 kilometreden daha fazla mesafedeki Meis Adası için 40 bin kilometrelik deniz yetki alanı talep etmenin anlamını uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz Yunanistan Türkiye Politika Haberler

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