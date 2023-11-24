Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ihracatını en hızlı artıran 3. ülke oldu"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ihracatını en hızlı artıran 3. ülke oldu" -"İhracat hacminde başarı hikayesi yazdık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ihracatını en hızlı artıran 3. ülke oldu"
-"İhracat hacminde başarı hikayesi yazdık. Göreve geldiğimizde yılda 36 milyar dolar ihracatı olan ülkemiz 254,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi"
-"İhracatımız Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 7.4 oranında artarak 22 milyar dolara çıktı"
-"İhracatın rakam olarak artışı önemli ancak bundan sonra üzerinde durmamız gereken ihracattaki nitelik artışı"
-"Yüksek katma değerli ürün ihracatına odaklanmalıyız. 21 yılda ciddi mesafe aldık"
-"İHA ve SİHALAR'daki başarıları Füze, gemi, zırhlı araç, kamera, hava savunma sistemleri ve elektronik harp sistemlerine teşmil etmek istiyoruz"
-"İnsansız hava araçlarındaki optik kameraları Kanada'dan tedarik ediyorduk. Terör odaklarına yönelik operasyonlar nedeniyle firma teslimatları yapmamaya başladı"
-"Destek olmasını beklediğimiz müttefiğimizin bu tutumu karşısında Aselsan'ı talimatlandırdık"
-"Arkadaşlarımız seferberlik ruhu ile gece gündüz çalışıp kamera üreterek yerli İHA'larımıza sundular. Üretimi ile yazılımı ile yerli ve milli kamera sistemini ülkemize kazandırdık"
-"Dünyanın en iyi performansına sahip bu kameramız. Şubat'tan itibaren seri üretimine geçeceğiz"
-"Bunun fabrikası yok iftirası attılar. Otomobillerin yurt dışından getirildiğini diyecek kadar ileri gittiler. Bir günlerini ayırıp üretim tesisini ziyaret etmediler. 12 binden fazla araca rağmen yalanlarını ısrarla devam ettiriyorlar"
-"Aynı yalanlarını KAAN için dillendiriyorlar. Kendi kinlerinde debelensinler. Dikkate almıyoruz bunları"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı.