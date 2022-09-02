Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katıldı Politika Haberleri Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kollarının ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kollarının ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katıldı. AK Parti Genel Merkezinde buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Gençlik Kollarımızın ev sahipliğinde Türkiye Gençlik STK'ları buluşmasına katılarak genç temsilcilerimizin görüşlerini dinledim. Partimizi teşrif eden tüm gençlerimize teşekkür ediyor, her bir genç kardeşime başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. Politika Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz Recep Tayyip Erdoğan gençlik Türkiye Politika Güncel Haberler

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