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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve beraberindekileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türk futbolunun geleceği ve yeni projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Erdoğan'ın futbol camiasına olan destek vurgusu dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu ile beraberindekileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Kabul Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Türkiye Futbol Federasyonu Politika Futbol Spor

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