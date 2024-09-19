Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve beraberindekileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türk futbolunun geleceği ve yeni projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Erdoğan'ın futbol camiasına olan destek vurgusu dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu ile beraberindekileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti