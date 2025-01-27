Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi'ni kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Vartan Kerabaydzar Kirakos Kazancıyan ile beraberindekileri kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Vartan Kerabaydzar Kirakos Kazancıyan ile beraberindekileri kabul etti.
Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika