Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Ege'de haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların tanıdığı... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Ege'de haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların tanıdığı...
AA - Ferdi Türkten - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Ege'de haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların tanıdığı yetkileri kullanmaktan geri durmayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Ege'de haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların tanıdığı yetkileri kullanmaktan geri durmayacak
AA / Ferdi Türkten - Politika