Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Ege'de haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların tanıdığı... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Ege'de haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların tanıdığı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Ege'de haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların tanıdığı yetkileri kullanmaktan geri durmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Ege'de haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların tanıdığı yetkileri kullanmaktan geri durmayacak AA / Ferdi Türkten - Politika Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Ege Politika Haberler

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