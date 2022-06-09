Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Ege'de haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların tanıdığı... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Ege'de haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların tanıdığı...

AA - Ferdi Türkten - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Ege'de haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların tanıdığı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Ege'de haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların tanıdığı yetkileri kullanmaktan geri durmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Ege'de haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların tanıdığı yetkileri kullanmaktan geri durmayacak

AA / Ferdi Türkten - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Ege Politika Haberler

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