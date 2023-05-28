Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye demokratik mücadelesini en güzel şekilde verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasi hayatının cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa böyle bir oylamaya şahit olunduğunu belirterek, "Dünya tarihinde böyle yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen ülke yok ama Türkiye, yüzde 90'a varan bir katılımla demokratik mücadelesini en güzel şekilde verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasi hayatının cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa böyle bir oylamaya şahit olunduğunu belirterek, "Dünya tarihinde böyle yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen ülke yok ama Türkiye, yüzde 90'a varan bir katılımla demokratik mücadelesini en güzel şekilde verdi. Bugün de bunu inanıyorum ki aynı şekilde gerçekleştirecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oylarını Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda bulunan 3279 numaralı sandıkta kullandı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, Türk demokrasi hayatında ilk defa iki turlu bir seçime şahit olunduğunu söyledi.

Birinci turun 14 Mayıs'ta gerçekleştiğini hatırlatan Erdoğan, "Şimdi ikinci turu da 28 Mayıs'ta gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabii şimdi burada partiler yok. Bir metre boyunda bir oy pusulası yok. Sadece iki aday söz konusu ve bu iki adaya halkımız oylarını vereceği için de inanıyorum ki çok seri bir şekilde inşallah bugünkü oylama da bitecektir. Ancak tabii Türk demokrasi hayatının cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa böyle bir oylama şahit olduğumuz bir vaka ve dünya tarihinde böyle yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen ülke yok ama Türkiye, yüzde 90'a varan bir katılımla demokratik bir mücadelesini en güzel şekilde verdi. Bugün de bunu inanıyorum ki aynı şekilde gerçekleştirecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Tabii katılımın son ana kadar rehavete ulaşmadan, varmadan gerçekleşmesini de özellikle vatandaşlarımdan rica ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti

Oy kullandığı sınıftan ayrılan Erdoğan, okul çıkışında bahçedeki vatandaşlarla selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde ve tezahüratta bulunan vatandaşlarla sohbet etmesinin ardından aracına binerek okuldan ayrıldı.

Öte yandan yabancı basın mensupları, Erdoğan'ın oy kullanmasına yoğun ilgi gösterdi.

Sabahın erken saatlerinde okula gelen çok sayıda gazeteci canlı yayın yaptı.