Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle birlikte Gürcistan ve Azerbaycan'ın tüm imkanları da kahramanlarımız için seferber edilmiştir; sahadaki çalışmalar anbean takibimizdedir. Gerekli incelemelerin titizlikle yapılarak, olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika