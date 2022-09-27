Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye Aile Destek Programı) Yaklaşık 2,5 milyon haneye ulaşacak programla, 1 yıl boyunca geniş bir yelpazede insanlarımıza...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye Aile Destek Programı) Yaklaşık 2,5 milyon haneye ulaşacak programla, 1 yıl boyunca geniş bir yelpazede insanlarımıza destek olmayı hedefliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye Aile Destek Programı) Yaklaşık 2,5 milyon haneye ulaşacak programla, 1 yıl boyunca geniş bir yelpazede insanlarımıza destek olmayı hedefliyoruz."
Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Politika