Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımını Cumhurbaşkanlığını Külliyesinde kabul etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
