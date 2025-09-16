Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımını Cumhurbaşkanlığını Külliyesinde kabul etti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika