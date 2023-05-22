Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkevi orada size bir emanettir, Türkevi'nin camlarını levye ile kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor" "Lafa gelince insan hakları adına mangalda kül bırakmayanlar Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bu kültür katliamına dur demediler" "Burunların dibindeki soykırımları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkevi orada size bir emanettir, Türkevi'nin camlarını levye ile kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor"

"Lafa gelince insan hakları adına mangalda kül bırakmayanlar Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bu kültür katliamına dur demediler"

"Burunların dibindeki soykırımları bile hiçbir şey yapmadan tribünden izlemeyi seçtiler"

"Ne yazık ki bunlar katillere yolu açarak onlara yardımcı oldular"

"Söz konusu Müslümanın, Türk'ün hakkı olunca hep üç maymunu oynadılar

"İşte şimdi Avrupa'da PKK baktı ki iş kötüye gidiyor seçmenlere saldırmaya başladılar"

" Türkevi'nin camlarını kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor"

"Türkevi orada size bir emanettir, Türkevi'nin camlarını levye ile kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Büyük Rumeli Buluşması' programında yaptığı açıklamada, "Lafa gelince insan hakları adına mangalda kül bırakmayanlar Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bu kültür katliamına dur demediler. Burunların dibindeki soykırımları bile hiçbir şey yapmadan tribünden izlemeyi seçtiler. Ne yazık ki bunlar katillere yolu açarak onlara yardımcı oldular. Söz konusu Müslümanın, Türk'ün hakkı olunca hep üç maymunu oynadılar. İşte şimdi Avrupa'da PKK baktı ki iş kötüye gidiyor seçmenlere saldırmaya başladılar. Türkevi'nin camlarını kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor. Türkevi orada size bir emanettir, Türkevi'nin camlarını levye ile kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor" dedi.