Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKEN Vakfı'nı Ziyaret Etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta TÜRKEN Vakfı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Erdoğan çifti, vakfın merkezinde incelemelerde bulundu ve çeşitli hayır faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKEN Vakfı'nı ziyaret etti

ANKARA - Birleşmiş Milletler 79'ncu Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte TÜRKEN Vakfı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bulunan TÜRKEN Vakfı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da ziyaretinde eşlik etti.

Erdoğan çifti Merkezi New York'ta bulunan TÜRKEN Vakfı'nda incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKEN Vakfı'nı Ziyaret Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK - Politika

Uluslararası İlişkiler Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Emine Erdoğan Diplomasi Politika New York Kültür

Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı

Karşılayanlar arasında sürpriz bir isim de vardı

 Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi'nden skandal karar! Gaffar Okkan'ın ismini tabeladan sildiler

Gaffar Okkan'ın ismini tabeladan sildiler
Üniversiteye kayıt yolculuğu ölümle bitti! Araçtan sadece 1 kişi sağ çıkabildi

Üniversiteye kayıt yolculuğu ölümle bitti! Araçtan sadece 1 kişi sağ çıkabildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok gol kralı çıkaran takım hangisidir? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaç kez gol kralı çıkardı? Türkiye'nin farklı yörelerinde "tarla sincabı" veya "tarla faresi" içim kullanılan ifade hangisidir? PAOK hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? PAOK açılımı ne, PAOK ne demek? PAOK Yunan takımı mı? Hangi tarihi olayın gerçekleştiği miladı yılın rakamları, doğru biçimde tamamlanmış standart sudoku tablosunun bir satırında yan yana gelebilir? Hangisi Cengiz Han'ın torunu, Çin'deki Yuan Hanedanlığı'ndan bir imparatordur? Ural Dağları hangi iki kıta arasındaki sınırın bir bölümünü oluşturur? Eyüpspor penaltı kararı doğru mu, Mert Günok penaltı yaptı mı (22 Eylül Beşiktaş Eyüpspor)? Yüksel Arslan kimdir? Yüksel Arslan Tweet olayı nedir? Rayo Vallecano Atletico Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Rayo Vallecano Atletico Madrid maçı kaç kaç, maç bitti mi? Lyon Marsilya maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Lyon Marsilya maçı kaç kaç, maç bitti mi? S Sport CANLI izle! (INTER MİLAN) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });