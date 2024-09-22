Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKEN Vakfı'nı ziyaret etti

ANKARA - Birleşmiş Milletler 79'ncu Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte TÜRKEN Vakfı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bulunan TÜRKEN Vakfı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da ziyaretinde eşlik etti.

Erdoğan çifti Merkezi New York'ta bulunan TÜRKEN Vakfı'nda incelemelerde bulundu.