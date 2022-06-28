Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Sinemasının Usta Aktörü, Hepimize Örnek Olan Büyük Sanatçı Cüneyt Arkın'ın Vefatını Büyük Bir Üzüntüyle Öğrendim" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türk sinemasının usta aktörü, sanatıyla, duruşuyla, karakteriyle hepimize örnek olan büyük sanatçı Cüneyt Arkın’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Arkın’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin başı sağolsun” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk sinemasının usta aktörü, sanatıyla, duruşuyla, karakteriyle hepimize örnek olan büyük sanatçı Cüneyt Arkın'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Arkın'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin başı sağolsun" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün sabah saatlerinde kalbinin durması sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Cüneyt Arkın (Fahrettin Cüreklibatur) için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan'ın mesajı şöyle: "Türk sinemasının usta aktörü, sanatıyla, duruşuyla, karakteriyle hepimize örnek olan büyük sanatçı Cüneyt Arkın'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Arkın'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin başı sağolsun." ANKA / Politika Politika Güncel Haberler

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