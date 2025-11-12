Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk sanat müziğimizin usta sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika