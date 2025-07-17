Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk milletinin birliğini beraberliğini savunurken, Müslümanların evrensel kardeşliğini savunmanın mümkün olduğunu, bunun bizim için bir görev olduğunu anlamayacak kadar izansızlar." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika