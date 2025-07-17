Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk milletinin birliğini beraberliğini savunurken, Müslümanların evrensel kardeşliğini savunmanın mümkün olduğunu, bunun...

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk milletinin birliğini beraberliğini savunurken, Müslümanların evrensel kardeşliğini savunmanın mümkün olduğunu, bunun bizim için bir görev olduğunu anlamayacak kadar izansızlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk milletinin birliğini beraberliğini savunurken, Müslümanların evrensel kardeşliğini savunmanın mümkün olduğunu, bunun bizim için bir görev olduğunu anlamayacak kadar izansızlar." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Ateşkes sonrası Ahmed Şara'dan Türkiye'ye özel teşekkür: Bizi karanlıktan çıkardı

Ateşkes sonrası özel olarak teşekkür ettiği tek ülke var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madridli yıldız Galatasaray'a önerildi

Olursa yılın transferi! Real Madridli yıldız Galatasaray'a önerildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.