Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk milletini ruh kökünden koparmak isteyenler rahatsız olsalar da bugün milli kimliğini idrak eden bir gençlik var. Bu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk milletini ruh kökünden koparmak isteyenler rahatsız olsalar da bugün milli kimliğini idrak eden bir gençlik var. Bu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk milletini ruh kökünden koparmak isteyenler rahatsız olsalar da bugün milli kimliğini idrak eden bir gençlik var. Bu gençlik Türkiye'nin geleceğini inşa ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk milletini ruh kökünden koparmak isteyenler rahatsız olsalar da bugün milli kimliğini idrak eden bir gençlik var. Bu gençlik Türkiye'nin geleceğini inşa ediyor. Biz de eserlerimizle, projelerimizle gençliğin önündeki engelleri kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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