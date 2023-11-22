Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk lirasının reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir. Özetle Türk lirasının reel olarak değer kazanma ihtimali yüksektir. Onun için önümüzdeki dönemde biz uyguladığımız sağlıklı politikalar ve yapısal reformlarla yatırımcının güvenini kazanacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika