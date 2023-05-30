Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ile Kürt'ün, Alevi ile Sünni'nin arasına serpilmek istenen fitne tohumlarını bu mübarek topraklar reddetmiştir.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki farklı etnik ve dini gruplar arasına fitne tohumları serpilmek istendiğini ancak bu toprakların bunu reddettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk ile Kürt'ün, Alevi ile Sünni'nin arasına serpilmek istenen fitne tohumlarını bu mübarek topraklar reddetmiştir." - ANKARA
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika