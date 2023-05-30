Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ile Kürt'ün, Alevi ile Sünni'nin arasına serpilmek istenen fitne tohumlarını bu mübarek topraklar reddetmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki farklı etnik ve dini gruplar arasına fitne tohumları serpilmek istendiğini ancak bu toprakların bunu reddettiğini belirtti.