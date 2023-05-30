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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ile Kürt'ün, Alevi ile Sünni'nin arasına serpilmek istenen fitne tohumlarını bu mübarek topraklar reddetmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ile Kürt'ün, Alevi ile Sünni'nin arasına serpilmek istenen fitne tohumlarını bu mübarek topraklar reddetmiştir.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki farklı etnik ve dini gruplar arasına fitne tohumları serpilmek istendiğini ancak bu toprakların bunu reddettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk ile Kürt'ün, Alevi ile Sünni'nin arasına serpilmek istenen fitne tohumlarını bu mübarek topraklar reddetmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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