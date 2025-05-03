Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesinden Kıbrıs Türk halkına haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar her alanda...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesinden Kıbrıs Türk halkına haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar her alanda desteğimizi çok güçlü sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesinden Kıbrıs Türk halkına haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar her alanda desteğimizi çok güçlü sürdüreceğiz." - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika