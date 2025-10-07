Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk dünyasının bölgemizin istikrarında ve güvenliğinde birçok anlamda daha etkin rol üstleneceğine inanıyoruz.

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk dünyasının bölgemizin istikrarında ve güvenliğinde birçok anlamda daha etkin rol üstleneceğine inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk dünyasının bölgemizin istikrarında ve güvenliğinde birçok anlamda daha etkin rol üstleneceğine inanıyoruz. Bugün yakın coğrafyamızda yaşanan pek çok savaş, çatışma ve uluslararası hukuk ihlaline karşı teşkilatımızın kararlı duruş sergilemesi önemlidir. İsrail hükümetinin Lübnan ve Suriye ile başlayan, Yemen ve İran'la devam eden, son olarak Katar'ı hedef alan saldırıları, bölgemizin istikrarına en büyük tehdidin bu ülkenin mevcut yönetiminden kaynaklandığını gösteriyor" dedi. - GEBELE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer 'Biji Serok Apo' sloganları attı

TBMM'de bir ilk! Salonda "Biji Serok Apo" sloganları yankılandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt

Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt
Akaryakıta bu gece yarısı çifte indirim geliyor

Gece yarısı çifte indirim geliyor! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.