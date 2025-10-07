Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk dünyasının bölgemizin istikrarında ve güvenliğinde birçok anlamda daha etkin rol üstleneceğine inanıyoruz. Bugün yakın coğrafyamızda yaşanan pek çok savaş, çatışma ve uluslararası hukuk ihlaline karşı teşkilatımızın kararlı duruş sergilemesi önemlidir. İsrail hükümetinin Lübnan ve Suriye ile başlayan, Yemen ve İran'la devam eden, son olarak Katar'ı hedef alan saldırıları, bölgemizin istikrarına en büyük tehdidin bu ülkenin mevcut yönetiminden kaynaklandığını gösteriyor" dedi. - GEBELE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika