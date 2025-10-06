Erdoğan, TDT Zirvesi İçin Azerbaycan'a Gidiyor

Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle 7 Ekim 2025 tarihinde Azerbaycan'ın Gebele kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Zirvesi'ne katılacağını duyurdu.

Duran, zirvenin "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla gerçekleştirileceğini belirterek, toplantılarda TDT'nin kurumsal yapısının tahkimi ve üye ülkeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların gözden geçirileceğini ifade etti. Zirve kapsamında Gebele Bildirisi başta olmak üzere çeşitli belge ve kararların kabul edilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve marjında düzenlenecek Devlet Başkanları Konseyi Toplantısına katılacağını ve katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunacağını da aktardı. - ANKARA

